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В Казани на этой неделе стартуют традиционные сельхозярмарки

10:14, 06.09.2021
В Казани на этой неделе стартуют традиционные сельхозярмарки
Фото: kzn.ru

В Казани 11 сентября стартуют сельскохозяйственные ярмарки, сообщает мэрия города.

Торговлю организуют на 15 площадках по субботам. Продукцию от производителей можно будет приобрести по адресам:

По просьбам жителей после перерыва возвращается площадка по улице Чехова, 2 в Вахитовском районе города.

В августе кабмин Татарстана одобрил предложение Минсельхоза РТ о проведении ярмарок в целях сдерживания роста цен на продукты питания и обеспечения населения сельхозпродукцией и продовольственными товарами повседневного спроса.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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