В Казани на этой неделе стартуют традиционные сельхозярмарки

В Казани 11 сентября стартуют сельскохозяйственные ярмарки, сообщает мэрия города.



Торговлю организуют на 15 площадках по субботам. Продукцию от производителей можно будет приобрести по адресам:

По просьбам жителей после перерыва возвращается площадка по улице Чехова, 2 в Вахитовском районе города.

В августе кабмин Татарстана одобрил предложение Минсельхоза РТ о проведении ярмарок в целях сдерживания роста цен на продукты питания и обеспечения населения сельхозпродукцией и продовольственными товарами повседневного спроса.

Маргарита Головатенко