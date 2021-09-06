«Казэнерго» пожаловалось, что не может справиться с расклейщиками объявлений — мэр Казани назвал это «отговорками»

Гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков пожаловался казанским властям на невозможность собственными силами в полной мере бороться с расклейщиками объявлений на опорах освещения, установленных на улицах столицы РТ. На сегодняшнем деловом понедельнике в городской ратуше он в очередной раз поднял эту проблему и с прискорбием заявил, что очищенные от рекламных объявлений столбы чуть ли не на следующий день обрастают новыми.

— Контроль за этим наша компания вести не может. Госконтрактом к тому же не определена периодичность такой очистки, но мы сами очищаем опоры освещения от объявлений регулярно, тем не менее объявлений меньше не становится! За это постоянно на нас накладываются штрафы, но это не решение. Раз в год очищения или в три года в проблемы! Было одно решение: обертывание сеткой высотой в 2 метра хотя бы на остановочных площадках. Но расклейщики умудряются вешать объявления и выше сетки…

Мэр Казани Ильсур Метшин оправданиями и жалобами главы «Казэнерго» возмутился и отметил, что проблемы ранее решались при участии городского отдела УВД, призвав компанию вновь подключить к решению полицейских.

— Это же называется «порча имущества»! Заявления [в полицию] должны быть. От «Казэнерго» и так далее. Есть административное наказание за это, а при повторном нарушении — и уголовное. Это же не инопланетяне вешают! Преференции давали же вам по видеонаблюдению. А тут отговорки, что это не ваши функции и так далее. А это точно ваши функции, начальника УВД пригласите сегодня, обсудите. Нет камер — ставьте сами. Мы такое внимание уделяем чистоте и благоустройству города, а под носом… Есть же телефоны на объявлениях, проводите тогда действия, применяйте его величество закон. И не рассказывайте мне, что не можете их поймать. Выходите из своего штаба и поймайте этих злодеев!



Сергей Афанасьев