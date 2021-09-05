Российские ватерполисты завершили молодежный чемпионат мира на 11-м месте

Молодежная сборная России по водному поло финишировала на 11-м месте по итогам первенства мира (возраст участников до 19 лет), завершившегося в Чехии.

В составе сборной страны выступали семь игроков «Синтез-УОР» Влад Сергеев, Артем Андриянов, Егор Васильев, Даниил Иванов, Аскар Махиянов, Замир Мирзиев, Аскар Яруллин и руководитель сборной — казанский тренер Евгений Ярощук.

В матче за 11-е место россияне разгромили сборную ЮАР со счетом — 18:7. Стоит отметить, что после успешного начала чемпионата россияне уступили командам Хорватии, Греции и Германии.

Если анализировать эти поражения, то выяснится, что сборная Греции составлена преимущественно из середняков местного чемпионата «Глифады», ПАОК, «Ханьи», «Хиоса». Касаемо сборной Германии, то она составлена на основе второй команды Ганновера — «Уайт Шаркс», а также «Потсдама», «Эсслингена» и один из турецких «Энки», с которой предстоит сыграть «Синтезу» в рамках отбора на Лигу чемпионов. Увы, но этим же ватерполистам россияне проигрывали два года назад на европейском чемпионате до 17 лет, а одним из тренеров сборной был Раис Ковязин из Казани.

Джаудат Абдуллин