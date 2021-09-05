Бывшего узника Гуантанамо, татарстанца Равиля Мингазова могут принудительно репатриировать в Россию

Последнего содержавшегося в тюрьме Гуантанамо (Куба), уроженца Челнов Равиля Мингазова, которого в 2017 году власти США передали Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), могут принудительно репатриировать на родину. Об этом пишет The Washington Post.



Адвокат 53-летнего Мингазова Гэри Томпсон заявил, что «российские власти, похоже, готовятся к возвращению Мингазова». ОАЭ предпринимают усилия по оформлению его репатриации. Для Мингазова возвращение в Россию — самый главный страх, заявил адвокат.

Несколько месяцев назад российские спецслужбы пришли в квартиру матери Мингазова в Татарстане. Они попросили ее подтвердить личность сына по фотографии и биографические данные. Со слов сына Мингазова, те заявили, что делают для него паспорт. Это обстоятельство заставило его семью попросить для него убежища в Великобритании, но пока она не получила положительного ответа. Представитель британского правительства не стал комментировать газете информацию.



Как считают США, Мингазов воевал на стороне радикального движения «Талибан»* в Афганистане. Там его захватили в плен и отправили в Гуантанамо. В 2017-м татарстанца передали властям Объединенных Арабских Эмиратов.



Российское правительство требовало вернуть его на родину. Однако в материалах Пентагона говорилось, что Мингазов не хочет возвращаться в Россию. Вероятно, он боится уголовного преследования. Мужчина признавался, что покинул Россию из-за обращения с мусульманами (в частности из-за «русского геноцида мусульман» в Чечне).

Мингазов поддерживает сильную неприязнь к российскому правительству и не хочет репатриации, заявляя, что в Гуантанамо с заключенными обращаются лучше, чем в России.

В1995-м Мингазов был заведующим продовольственным складом в воинской части МЧС России в поселке Новый. В 1999-м ушел в очередной отпуск, но в часть после не вернулся. В феврале 2000-го Мингазов с женой и маленьким ребенком уехал на постоянное место жительства в Таджикистан. Но спустя два месяца он отправил семью назад. По некоторым данным, в том же году он незаконно пересек границу с Пакистаном. В марте 2002-го его задержали в окрестностях города Фейсалабад. При задержании у него обнаружили блокнот с рецептами взрывчатых смесей.

*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года.