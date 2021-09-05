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В России за сутки выявили 18 645 случаев заболевания коронавирусом

11:03, 05.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 18 645 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 18 645 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 012 599 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 15 256 человек, всего выздоровевших — 6 270 731 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 793 россиян, всего от инфекции скончались 187 200 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в России выявили 18 780 случаев заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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