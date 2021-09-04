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В России за сутки выявили 18 780 случаев заболевания коронавирусом

11:05, 04.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 18 780 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 18 780 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 993 954 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 4 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 18 737 человек, всего выздоровевших — 6 255 475 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 796 россиян, всего от инфекции скончались 186 407 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 18 856 случаев заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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