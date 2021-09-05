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В Челнах обнаружили тело пенсионерки спустя неделю после ее смерти

09:13, 05.09.2021
В Челнах обнаружили тело пенсионерки спустя неделю после ее смерти
Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах в 38-го комплексе обнаружили тело пенсионерки спустя неделю после ее смерти, сообщают «Челнинские известия».

Жители комплекса обратились в полицию с жалобой на трупный запах в подъезде. Участковый прибыл по вызову и вскрыл дверь двухкомнатной квартиры, где обнаружил тело хозяйки без признаков насильственной смерти. Результаты судмедэкспертизы показали — смерть наступила примерно за неделю до обнаружения.

Пенсионерка жила одна, ее родственники находятся за пределами республики.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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