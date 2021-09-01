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Россия сыграла вничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022

23:42, 01.09.2021
Россия сыграла вничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022
Фото: wikipedia.org

Сборная России сыграла вничью с национальной командой Хорватии в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча прошла на московском стадионе «Лужники».

Российская команда набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции, пишет RT.

Это был первый матч под руководством Валерия Карпина.

СпортФутбол
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