Россия сыграла вничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022

Сборная России сыграла вничью с национальной командой Хорватии в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча прошла на московском стадионе «Лужники».



Российская команда набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции, пишет RT.

Это был первый матч под руководством Валерия Карпина.