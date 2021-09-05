Минниханов заверил, что садоводов в Татарстане продолжат поддерживать

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в субботу сельскохозяйственную ярмарку-выставку «День садовода — 2021» в агропромышленном парке «Казань». В ходе посещения он заверил ее участников в том, что власти республики продолжат оказывать им поддержку.

— Хочу поздравить всех вас с Днем садовода. Для нас садовые товарищества очень важны. В течение 5 лет мы реализуем программу поддержки садоводческих товариществ. Это подъездные дороги, обеспечение водой и электроэнергией, организация площадок для ТБО. На эти цели из бюджета республики выделено 2,7 млрд рублей. И мы планируем продолжить данную программу, — приводит его слова пресс-служба президента РТ.

Фото: tatarstan.ru

Сейчас в 23 районах республики действуют 950 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ). На 30 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения зарегистрировали 376 тыс. садовых участков.

На ярмарке-выставке свою продукцию представляли фермеры из Казани, Челнов, Нижнекамска, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского, Тукаевского и Чистопольского районов.

В конце августа в Татарстане запустили акцию в поддержку садоводов, продающих яблоки на местных рынках. Инициатива принадлежала Ассоциации рестораторов и отельеров РТ и Гильдии поваров республики.