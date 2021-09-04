Россияне на 11-й день Паралимпийских игр завоевали две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей

В Токио российские спортсмены в 11-й соревновательный день Паралимпийских игр завоевали две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. Таким образом, Россия в медальном зачете поднялась с 4-го места на 3-е.

Всего на счету российских паралимпийцев 117 медалей: 36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых. На 1-м месте в медальном зачете находится Китай (93, 57, 50), на 2-м — Великобритания (41, 38, 43).



Вчера сборная России установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпиаде. Вчера в ее копилке было 104 награды: 33 золотые, 28 серебряных и 43 бронзовые.