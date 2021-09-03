Сборная России установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпиаде

Сборная России установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпиаде. На сегодняшний день в ее копилке 104 награды: 33 золотые, 28 серебряных и 43 бронзовые.

Предыдущий рекорд на Паралимпийских играх, 102 медали, россияне установили на Паралимпийских играх в Лондоне. Тогда в их копилке насчитывалось 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых наград, пишет ТАСС.

На сегодняшний день сборная Паралимпийского комитета России находится на третьем месте в общем медальном зачете Паралимпиады в Токио. На первом месте сборная Китая (82-49-44), на втором — команда Великобритании (37-31-38).

Напомним, в Токио зажгли огонь XVI летних Паралимпийских игр 24 августа. Соревнования продолжатся до 5 сентября.

Татьяна Демина