Военный комиссариат Кировского и Московского районов Казани объявил набор в мобилизационный резерв

Военный комиссариат Кировского и Московского районов Казани объявил набор в мобилизационный резерв для заключения контракта. Об этом сообщается в telegram-канале администрации районов.

Контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве могут заключить с пребывающими в запасе. В резерв принимают: рядовых, сержантов и прапорщиков до 42 лет; младших офицеров (до капитана включительно) до 47 лет; майоров, капитанов 2-го и 3-го ранга, подполковников до 52 лет; полковников, капитанов 1-го ранга до 57 лет; граждан, имеющих категорию годности А и Б.

Фото: t.me/kirmosinfo



На время военных сборов участники освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места. Затраты на выплату среднего заработка или стипендии по месту постоянной работы или учебы работодателю компенсирует Минобороны.



Обращаться за подробностями необходимо в военный комиссариат Кировского и Московского районов города Казани (ул. Кызыл Армейская, 8/16, кабинеты №207 и №208), понедельник — пятница, с 8.00 до 16.30, телефон: 237-86-01.

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