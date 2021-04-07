В РКБ Татарстана появилась военно-врачебная комиссия для трудоустройства в органы

В Республиканской клинической больнице Татарстана появилась возможность пройти обследование у всех необходимых специалистов перед поступлением на службу в правоохранительные органы и органы исполнительной власти. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Основная задача комиссии — определить, годен ли кандидат к службе в указанной должности. Раньше пройти военно-врачебную комиссию можно было только в Медсанчасти МВД.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году из-за пандемии коронавируса набор абитуриентов из регионов в вузы Минобороны России проводили выездные комиссии. Поступающих отбирали на базе военных комиссариатов всех регионов.

Татьяна Леухина