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В комплексе «Батыр» в Нижнекамске открыли зал с тренажерами для пожилых

23:38, 04.09.2021
В комплексе «Батыр» в Нижнекамске открыли зал с тренажерами для пожилых
Фото: sportgyms.ru

В субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе «Батыр» в Нижнекамске открыли зал с тренажерами для пожилых людей, сообщает НТР-24.

Проект получил название «Центр активного долголетия». Тренажеры подходят не только пожилым людям, но и гражданам, которые перенесли операции. Направленность тренажеров — не силовые нагрузки, а реабилитация и восстановление.

В церемонии открытия проекта принял участие мэр Нижнекамска и глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

Занятия в центре можно посетить бесплатно. Для этого нужно записаться в «Университет третьего возраста».

Фото: instagram.com

Недавно в Кукморе открылся новый спортивный комплекс «Барс Арена». Там будут проводить тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу и мини-футболу.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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