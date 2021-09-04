В комплексе «Батыр» в Нижнекамске открыли зал с тренажерами для пожилых

В субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе «Батыр» в Нижнекамске открыли зал с тренажерами для пожилых людей, сообщает НТР-24.



Проект получил название «Центр активного долголетия». Тренажеры подходят не только пожилым людям, но и гражданам, которые перенесли операции. Направленность тренажеров — не силовые нагрузки, а реабилитация и восстановление.

В церемонии открытия проекта принял участие мэр Нижнекамска и глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

Занятия в центре можно посетить бесплатно. Для этого нужно записаться в «Университет третьего возраста».

Фото: instagram.com

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Маргарита Головатенко