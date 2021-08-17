В Кукморе открылся новый спортивный комплекс
В Кукморе открылся новый спортивный комплекс «Барс Арена». Там будут проводить тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу и мини-футболу.
В новом спорткомплексе оборудован зал для занятий борьбой и боксом. Также имеется тренажерный зал. Одновременно в спорткомплексе могут заниматься до 75 человек, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
В прошлом году в республике открыли универсальный спортивный зал. Он находится в селе Осиново Зеленодольского района. Пространство на первом этаже предназначено для тренировок и соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу и мини-футболу.
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