В Кукморе открылся новый спортивный комплекс

В Кукморе открылся новый спортивный комплекс «Барс Арена». Там будут проводить тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу и мини-футболу.

В новом спорткомплексе оборудован зал для занятий борьбой и боксом. Также имеется тренажерный зал. Одновременно в спорткомплексе могут заниматься до 75 человек, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

В прошлом году в республике открыли универсальный спортивный зал. Он находится в селе Осиново Зеленодольского района. Пространство на первом этаже предназначено для тренировок и соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу и мини-футболу.



Татьяна Демина