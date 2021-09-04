Рогозин: первые запуски ракет «Ангара» сверхтяжелого класса запланированы на 2026 год

Первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжелого класса планируется осуществить в 2026 году, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.



По его словам, ракеты смогут выводить на орбиту 37 тонн полезной нагрузки. Ракеты строятся по модульному принципу: ракеты в легком, тяжелом и супертяжелом классах собираются из универсальных модулей.

Для того чтобы добиться супертяжелого класса, третью ступень ставят с водородным двигателем, рассказал Рогозин в интервью телеканалу «Звезда».

В 2027 году Россия может приступить на орбите к строительству новой национальной космической станции. Параллельно с этим в течение двух лет будет использоваться российский сегмент МКС.

Маргарита Головатенко