Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран СНГ в Казани

Фото: пресс-служба Минспорта РФ

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников первых Игр стран СНГ в Казани, на Играх будут представлены девять национальных сборных, медали разыграют в 16 видах спорта — это 182 комплекта наград, сообщает правительство России.



В программу включены такие национальные виды спорта, как, например, борьба на поясах (корэш). Игры призваны продемонстрировать спортивное и культурное разнообразие СНГ.

Турнир выступает площадкой для обмена опытом и продолжения позитивного диалога между странами Содружества.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Из Татарстана на Играх выступят 28 спортсменов.

Соревнования в столице Татарстана пройдут с 4 по 11 сентября. На Игры пустят зрителей, стоимость единого билета составит 300 рублей. Желающим посмотреть на состязания не потребуются ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Маргарита Головатенко