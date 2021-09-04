Засушливое лето подкосило аграриев Татарстана, зато строители перевыполняют план

Год для сельского хозяйства сложился неблагоприятный

Сегодня Марат Зяббаров, глава татарстанского Минсельхозпрода, доложил на совещании в Доме правительства о том, как складываются дела в АПК республики.

Удельный вес АПК в экономике республики составляет 8,2%.

За полгода объем произведенной сельхозпродукции исчисляется суммой в 101,2 млрд рублей (99,1% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года).

Пищевых продуктов отгружено на 114,8 млрд рублей.

Индекс производства оценивается в 108,3%.

Уже понятно, что 2021 год стал в целом неблагоприятным для отрасли: засуха затронула 42 муниципальных района республики. Весной на 77 тысячах гектаров погибли озимые (это 14% от всех посевов). Погибшие площади, правда, пересеяли яровыми, но потери все равно ощутимые.

Марат Зяббаров обратил внимание на то, что сельхозпроизводители страдают и от неравномерности роста цен на средства производства и на их продукцию. Фото: tatarstan.ru

Прогноз таков: по итогам года объем производства сельхозпродукции составит 18,3%, индекс производства упадет до 81,7%, причем в растениеводстве он будет существенно ниже (65,2%), чем в животноводстве (99,2%).

Хозяйства республики под давлением: себестоимость производства растет быстрее, чем цены на продукцию

Марат Зяббаров обратил внимание на то, что сельхозпроизводители страдают и от неравномерности роста цен на средства производства и на их продукцию. Себестоимость взвинчивается буквально за счет всего подряд: электроэнергия подорожала с прошлого года на 7%, удобрения прибавили до 71%, ГСМ с 2019 года подорожали: на 21% (бензин) и на 6% (дизельное топливо). Резко подорожали кормовые добавки: соевый шрот — на 42%, рапсовый — на 68%, подсолнечный — на 82%, а кукуруза на 49%.

Разумеется, сельхозпроизводители вынуждены поднимать и цены на свою продукцию. Зерно с 2020-го подорожало на 15% — с 10,02 рубля за килограмм до 11,53 рубля. Рост цен на молоко составил 5% — и это притом, что его себестоимость подорожала минимум на 18%.

Как отдельный риск министр упомянул снижение запланированных инвестиций в основной капитал, поскольку фермеры и крупные хозяйства вынуждены теперь платить больше за металлопродукцию (к примеру, резко подорожала арматура) и строительно-монтажные работы.

Зерно с 2020-го подорожало на 15% — с 10,02 рубля за килограмм до 11,53 рубля. Фото agro.tatarstan.ru

При этом закредитованность хозяйств никуда не девается: к сегодняшнему дню аграрии Татарстана должны банкам уже 49 млрд рублей, из них на проекты крупных инвесторов приходится только 13,5 миллиарда.

В связи с этим вводятся новые средства поддержки — например, микрозаем с говорящим названием «Засуха» и реструктуризация микрозаймов (продление срока действия договоров с 2 до 5 лет). Власти республики работают и над тем, чтобы повышать аграриям зарплату: на начало июля 2021 года средняя заработная плата на сельхозпредприятиях Татарстана составила 30 138 рублей — она выросла на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.



А вот строительство идет бодро

Марат Айзатуллин, глава Минстроя Татарстана, в своем традиционном субботнем докладе, отчитался о бодрых темпах строительства объектов по разнообразным республиканским и федеральным программам. Так, в республике уже введен 71% от запланированного на этот год количества жилья — почти 1,9 млн квадратных метров.

Всего на 2021 год в республике запланированы были к реализации 17 республиканских программ на сумму более 8 млрд 600 млн рублей. Сейчас готово около 70% от запланированных мероприятий. По нацпроектам, на которые выделено 11 млрд рублей, и того больше: 80% работ уже закончено. Полностью завершены 11 входящих в нацпроекты объектов из 95.

Марат Айзатуллин отчитался о бодрых темпах строительства объектов по разнообразным республиканским и федеральным программам. Фото tatarstan.ru

Приведем основные цифры и факты, озвученные министром:

1 сентября открылись две школы в Казани — в ЖК «Арт Сити» и ЖК «Салават купере».

По федеральным проектам «Жилье» и «Содействие занятости женщин» в республике строятся 16 детских садов. Эта работа закончена на 84%, два объекта уже сданы, 11 еще в работе у подрядчиков.

По федеральному проекту «Жилье» в этом году реконструируют очистные сооружения в ЖК «Светлая долина». Правда, к сегодняшнему дню выполнено всего 29% работ.

На 30% выполнены работы первого этапа реконструкции казанских очистных сооружений по федеральному проекту «Оздоровление Волги». На 99% готовы биологические очистные сооружения в селе Кощаково, на 96% закончены работы по рекультивации несанкционированной свалки в селе Прости.

В республике строят 42 ФАПа (проведено 72% работ) и четыре врачебные амбулатории (готовы на 64%).

Строятся и спортивные объекты — уже выполнено 89% плановых работ. Сейчас строительно-монтажные работы идут только на четырех крытых футбольных манежах — девять спортплощадок и две лыжные базы уже сданы.

С опережением идет график строительства жилья — уже готов 71% от годового плана. Это 102% от уровня прошлого года.

По программе соципотеки в этом году должны быть введены 280 тысяч «квадратов», план выполнен на 39%. Построено 110 тысяч кв. м. жилья.

Завершена программа обеспечения жильем молодых семей на этот год (49 семей). На это в муниципалитеты были перечислены 60 млн рублей.

И наконец, на 99,5% готова республика к отопительному сезону. Осталось только 17 котельных в семи районах республики — а подготовлены уже 3 250 котельных.

Людмила Губаева