В Казани восстановили памятную ротонду у Порохового завода
У Порохового завода в Казани отреставрировали ротонду 1927 года. Работы по восстановлению начались в августе этого года, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.
«Мы благодарим инвестора за восстановление исторического памятника», — говорится в сообщении.
Напомним, ротонду внесли в список выявленных объектов культурного наследия в 2015 году.
Маргарита ГоловатенкоОбществоИсторияКультура Татарстан
комментарии
Но неужто в 1927 году ещё водружали кресты?
Пусть и на ротонде.
Интересно.