В Казани восстановили памятную ротонду у Порохового завода

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

У Порохового завода в Казани отреставрировали ротонду 1927 года. Работы по восстановлению начались в августе этого года, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.



Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

«Мы благодарим инвестора за восстановление исторического памятника», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

Напомним, ротонду внесли в список выявленных объектов культурного наследия в 2015 году.

Маргарита Головатенко