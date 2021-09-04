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В Казани восстановили памятную ротонду у Порохового завода

08:05, 04.09.2021 1
В Казани восстановили памятную ротонду у Порохового завода
Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

У Порохового завода в Казани отреставрировали ротонду 1927 года. Работы по восстановлению начались в августе этого года, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

«Мы благодарим инвестора за восстановление исторического памятника», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

Напомним, ротонду внесли в список выявленных объектов культурного наследия в 2015 году.

Маргарита Головатенко
ОбществоИсторияКультура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:16
    хорошее дело.
    Но неужто в 1927 году ещё водружали кресты?
    Пусть и на ротонде.
    Интересно.
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