Глава Минцифры России Максут Шадаев посетил Иннополис

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сегодня посетил Иннополис. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Он вместе с вице-премьером РТ Романом Шайхутдиновым обсудил текущий статус и дальнейшие планы по развитию проекта «Иннополис». Шадаеву доложили о реализации проекта по Опорному образовательному центру, открытому в октябре 2020 года на базе Университета Иннополис.

Фото: tatarstan.ru

Также глава Минцифры России выступил на II просветительском марафоне «Новое знание», один из треков которого проходит в Иннополисе, и рассказал, что в следующем году Татарстан может стать пилотной площадкой по вводу электронных паспортов.

