За три дня «Пушкинскую карту» оформили миллион человек

За три дня миллион молодых людей оформили «Пушкинскую карту», которая позволяет бесплатно посещать культурные учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

Билеты на мероприятия по «Пушкинской карте» можно купить через портал «Культура.рф», в приложении «Госуслуги.Культура», а также через платформы подключенных билетных операторов.

Не обошлось без инцидентов: сегодня ведомство зафиксировало факты продажи билетов на концерты, которые не входят в список мероприятий программы. Данные билеты оформили через платформы билетных операторов. Их участие в программе оперативно приостановили, пишет «РИА Новости».