Приложение для программы «Пушкинская карта» стало доступно для скачивания на смартфоны

Фото: Максим Платонов (архив)

В России приложение «Госуслуги.Культура» стало доступно для скачивания в маркетлейсах App Store и Play Market. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко во вторник.

Это приложение разработали специально под запуск программы «Пушкинская карта», которая позволит россиянам 14 до 22 лет посещать учреждения культуры за счет средств программы.

Для получения «Пушкинской карты» нужно войти в приложение с помощью подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». При ее отсутствии пользователь должен зарегистрироваться на портале и подтвердить свою личность через онлайн-банк или МФЦ. После входа в приложение нужно подтвердить выпуск виртуальной карты. Она станет доступна в течение нескольких минут. Желающие получить карту на пластиковом носителе смогут оформить ее в отделениях «Почта Банка», пишет ТАСС.

В Татарстане федеральная молодежная программа «Пушкинская карта» заработает с 1 сентября. Участникам программы будет предоставлена банковская карта с 3 тыс. рублей на счету, которые можно будет потратить в течение года.



Татьяна Леухина