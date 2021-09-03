На строительство первого участка новой ветки казанского метро направят почти 500 млн рублей

Главстрой Татарстана объявил тендер на строительство первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Стоимость работ — 499,8 млн рублей. Строительные и монтажные работы должны начаться с 4 октября 2021, а должны быть выполнены до 31 января 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо провести земляные работы, устроить фундаменты и основания, возвести несущие конструкции, кровлю, провести фасадные и внутренние отделочные работы.

В июле на разработку документации первой части второй линии Казанского метрополитена выделили 100 млн рублей.

