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На строительство первого участка новой ветки казанского метро направят почти 500 млн рублей

20:18, 03.09.2021
На строительство первого участка новой ветки казанского метро направят почти 500 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главстрой Татарстана объявил тендер на строительство первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Стоимость работ — 499,8 млн рублей. Строительные и монтажные работы должны начаться с 4 октября 2021, а должны быть выполнены до 31 января 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо провести земляные работы, устроить фундаменты и основания, возвести несущие конструкции, кровлю, провести фасадные и внутренние отделочные работы.

В июле на разработку документации первой части второй линии Казанского метрополитена выделили 100 млн рублей.

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