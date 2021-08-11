В Казани из окна многоэтажки выпала девушка

Из окна одного из жилых многоэтажных домов на улице Адоратского в Казани выпала девушка, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В комментариях предположили, что девушка жила на одном из последних этажей. На место прибыли бригады скорой помощи.

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после того, как из окна туберкулезного диспансера выпал пациент. Надзорное ведомство намерено дать оценку ситуации с обеспечением безопасности пациентов в медучреждении, говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел накануне, пациент противотуберкулезного диспансера выпал из окна больницы. По словам мужчины, он упал с третьего этажа случайно. Мужчина остался в сознании, но не мог самостоятельно идти. Медики диагностировали у пострадавшего перелом ноги. Его доставили в травмпункт БСМП.

Маргарита Головатенко