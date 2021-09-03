В мечетях Татарстана прочитали проповедь о противодействии экстремизму

Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Татарстане во всех мечетях прозвучали пятничные проповеди об экстремизме и его негативных последствиях. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В вагазах имам-хатыбы рассказали о том, что ислам — мирная религия, которая призывает к миру и благим делам. Истинный мусульманин не только не поощряет, но и осуждает деятельность экстремистов и террористов.

Фото: dumrt.ru

Особое внимание в выступлениях они уделили разъяснению истинных традиций ислама и ханафитского мазхаба и разоблачению лжеценностей, пропагандируемых экстремистскими группировками и сектами.

В конце проповеди мусульмане совершили ду‘а за упокой душ погибших в результате терактов.

День солидарности в борьбе с терроризмом установили в память о трагедии в Беслане 1—3 сентября 2004 года. По официальным данным, жертвами теракта в бесланской школе стали 334 человека, 186 из которых — дети.

