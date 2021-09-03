Цифра дня: в Казани застрелили человека из-за активов стоимостью 6 млн рублей

В Казани тело 51-летнего мужчины обнаружили утром 2 сентября на лестничной площадке дома на улице Минской между 14-м и 15-м этажами. Позже был задержан подозреваемый в убийстве — им оказался 36–летний местный житель. Его удалось задержать по горячим следам возле одного из торговых центров после объявления плана «Перехват», сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



Подозреваемый дал признательные показания. Ранее он должен был приобрести у потерпевшего два земельных участка, а также расположенный на одном из них цех по выделке шкур за 6 млн рублей. В день убийства они оформили договор купли-продажи, после чего поехали домой к подозреваемому, при этом злоумышленник передал покупателю кейс, в который вместо денежных средств положил купюры евро и долларов из «банка приколов». Когда мужчины поднимались в лифте, потерпевший, обнаружив обман, стал предъявлять злоумышленнику претензии. Тот, в свою очередь, выстрелил мужчине в голову из карабина «Сайга». Вытащив тело на лестничную площадку, он уехал к знакомому, где оставил свой автомобиль, а затем вместе со своим отцом пытался выехать на его автомобиле из города.

Фото: vesti.ru

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

6 млн рублей — это:

$82,5 тыс . по сегодняшнему курсу.

. по сегодняшнему курсу. В 8 раз больше, чем сумма, из-за которой в Заинске 53-летний мужчина убил своего друга, — приятель украл у него 750 тыс. рублей.

— приятель украл у него 750 тыс. рублей. Примерно в 3 раза больше, чем украли у студентки журфака МГУ в 2010 году — девушку убили в такси из-за 1,8 млн рублей, которые она собиралась потратить на приобретение автомобиля.



— девушку убили в такси из-за 1,8 млн рублей, которые она собиралась потратить на приобретение автомобиля. В 966 раз меньше, чем сумма, из-за которой был убит липецкий депутат в 2013 году : РБК писал, что Михаила Пахомова убили из-за $80 миллионов.

: РБК писал, что Михаила Пахомова убили из-за $80 миллионов. В 30 раз больше, чем сумма, из-за которой в 2019 году житель Москвы убил своего друга — он должен был ему 200 тыс. рублей.

— он должен был ему 200 тыс. рублей. Цена нового Range Rover Sport в небогатой комплектации — он продается от 6 млн рублей.

в небогатой комплектации — он продается от 6 млн рублей. Стоимость квартиры в новостройке Казани .

Фото: скриншот

Алексей Нечаев