В Татарстане мужчина убил знакомого, укравшего у него из кармана 750 рублей

В Заинске в одном из домов по проспекту Нефтяников мужчина убил своего знакомого, который украл у него из кармана 750 рублей. Задержанный 53-летний подозреваемый признался в совершении преступления.

«По версии следствия, потерпевший со знакомым распивали спиртные напитки в гостях у подозреваемого. Перед уходом гости попросили у него деньги на алкоголь, а получив отказ, избили и, забрав из кармана 750 рублей, ушли», — сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Татарстану.

После этого подозреваемый взял нож и пошел в квартиру к знакомым, где нанес 37-летнему мужчине удар. После совершения преступления он скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). СУ СК РФ по Татарстану планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Фото: pixabay.com

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Татьяна Демина