На общественных слушаниях нижнекамцы поддержали проект по производству олефинов «Нижнекамскнефтехима»

Фото: Лилия Егорова

ПАО «Нижнекамскнефтехим» провело общественные слушания по проекту «Новый комплекс по производству олефинов ПАО «Нижнекамскнефтехим». Этап I — Новый комплекс по производству этилена ЭП-600. Корректировка». Обсуждение проходило в онлайн-режиме на базе лицея №37, всего зарегистрировалось 225 человек.



Как отметил основной докладчик — директор завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин, в 2019 году слушания по проекту строительства нового олефинового комплекса уже проводились, и было получено одобрение общественности. Проект прошел государственную экологическую и главную государственную экспертизы — были получены положительные заключения и разрешение на строительство объекта. В настоящее время требованиями законодательства РФ определено повторное проведение слушаний, поскольку в результате строительства в проектную документацию были внесены изменения.



Проектированием комплекса занимается немецкая компания «Линде АГ» при поддержке российского проектного института ОАО «ВНИПИнефть», который ведет разработку проектной документации.



— Произведен монтаж металлоконструкций объемом 22 тысяч тонн — 44%, смонтировано 480 единиц оборудования — 26%, проложено 17 тысяч метров внутриплощадочных сетей — 49%. На строительной площадке задействовано 2 207 человек, всего генеральным подрядчиком компанией «Гемонт» мобилизовано (с учетом вспомогательного персонала) 4 019 специалистов. Планируемая дата пуска комплекса — июнь 2023 года. Новый комплекс позволит увеличить мощности по производству этилена с целью удовлетворения растущего внутреннего спроса и снижения импортных поставок производных продуктов, — отметил директор завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин.

Детально о вопросах и уточнениях, возникающих в ходе строительства завода, рассказал главный инженер ОАО «ВНИПИнефть» Федор Золовкин.



— Изменения не коснутся технологии, мощности установки и объемов потребляемых ресурсов. Речь идет лишь о внесении уточнений по материальному исполнению и техническим характеристикам технологического оборудования, а также по конструктивным и архитектурным решениям зданий и сооружений, — отметил он.



По его словам, в процессе детального проектирования локально-очистных сооружений, предназначенных для снижения воздействия на водную среду, уточнена компоновка по оборудованию, добавлены резервуары, необходимые для приема загрязненных стоков с комплекса. Также в результате внесенных изменений в проекте были уточнены расчеты по количеству выбросов в атмосферу и образуемым отходам — они снизились.



Как сообщил заместитель главного инженера, начальник управления по экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Гришаков, в целом за счет проводимой политики реализации экологических программ и принимаемых мер в период с 2001 по 2020 год валовой выброс загрязняющих веществ на предприятии был снижен на 63,9% (с 48 074 тонн до 17 346 тонн), при этом выпуск товарной продукции увеличен на 64%.



— За последние 20 лет за счет выполнения комплекса мероприятий и вывода из эксплуатации старых производств выбросы в атмосферу «Нижнекамскнефтехим» сократил более чем на 63%, — сказал заместитель главного инженера, начальник управления по экологической безопасности Олег Гришаков.

Также снизилась и доля выбросов загрязняющих веществ ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем валовом выбросе от промышленных предприятий Нижнекамского промышленного узла: по состоянию на 2006 года доля выбросов ПАО Нижнекамскнефтехим» составляла порядка 50%, а по итогам работы 2020 года — 33%.

В текущем году в компании принята пятая экологическая программа, в рамках которой будут решаться задачи по повышению экологической эффективности и противоаварийной устойчивости производства, развитие природоохранных объектов, создание комфортных условий проживания для жителей Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района.

Экологической программой 2021—2025 гг. предусмотрено выполнение 255 мероприятий, ожидаемые затраты — 12,546 млрд рублей.



Наращивание производства и выпуск новой продукции на новом этиленовом комплексе будут способствовать социально-экономическому развитию региона. На территории комплекса будет создано более 600 новых рабочих мест с достойной заработной платой, создана новая инфраструктура, в том числе дорожная (автомагистрали, железнодорожные пути, мосты), будет получен новый импульс для жилищного строительства и создания объектов социальной инфраструктуры.



Комплекс станет драйвером для появления и развития множества производств по выпуску конечных товаров в Татарстане и России в целом, которые будут использовать продукцию, получаемую на новом комплексе, что полностью соответствует реализуемой на федеральном уровне программе импортозамещения.

Слушания были признаны состоявшимися, проектная документация, в том числе материалы ОВОС, доведены до сведения населения. Проект «Новый комплекс по производству олефинов ПАО «Нижнекамскнефтехим». Этап I — Новый комплекс по производству этилена ЭП-600. Корректировка» был одобрен и поддержан практически единогласно: 197 человек проголосовали за, девять — воздержались.



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Лилия Егорова, фото автора