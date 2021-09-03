В Казани зарегистрировали первую электронную ипотеку за 24 часа

В Казани в рамках проекта «Электронная ипотека за один день» зарегистрировали за 24 часа первый электронный пакет ипотечных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Татарстану.

Первый в республике электронный пакет документов на оформление ипотеки отправил молодой житель Казани. Он приобрел двухкомнатную квартиру, в которую планирует переехать из хрущевки через два месяца.

Проект «Электронная ипотека за 1 день» реализуют в республике с 1 сентября этого года. «Таким образом, у татарстанцев появилась возможность оперативно оформить электронную ипотеку за один рабочий день без посещения офисов многофункциональных центров с использованием электронных сервисов Росреестра», — рассказал руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

Фото: Максим Платонов (архив)

Проект «Электронная ипотека за один день» реализуется в 75 регионах России. До конца 2021 года его внедрят во всех субъектах страны. При отсутствии замечаний регистрация проходит в течение 24 часов вместо стандартных пяти-семи рабочих дней.

Напомним, жители Татарстана стали чаще брать в ипотеку земельные участки. За первое полугодие 2021 года в республике зарегистрировали более 16 тыс. ипотек, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Демина