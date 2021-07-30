Татарстанцы стали чаще брать в ипотеку земельные участки

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители Татарстана стали чаще брать в ипотеку земельные участки. За первое полугодие 2021 года в республике зарегистрировали более 16 тыс. ипотек, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татарстанцы активно берут в ипотеку и жилые помещения — в январе — июне этого года в республике зарегистрировали порядка 31,5 тысячи ипотек. Это на 15% больше, чем за первое полугодие 2020 года, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Татарстану.

В целом показатель по зарегистрированным ипотечным сделкам за шесть месяцев 2021 года в Татарстане составил порядка 58 тысяч. По их количеству за этот период республика наряду с Подмосковьем, Москвой, Краснодарским краем и Санкт-Петербургом вошла в пятерку лидеров, обратила внимание замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что за первые шесть месяцев 2021 года в Татарстане ведомство зарегистрировало почти 600 тысяч прав на недвижимость. Это на 55% больше, чем за январь — июнь прошлого года.

Татьяна Демина