На усиление безопасности в школах Казани дополнительно выделили 200 млн рублей — но нужно 2,5 млрд

Фото: Максим Платонов

Комментируя недавний расстрел в казанской гимназии №175, который устроил ее бывший ученик, мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на пресс-конференции в «Инстаграме» заявил, что на усиление безопасности в детских образовательных учреждениях Казани в этом году дополнительно выделили 200 млн рублей.

— Детей можно вести в школу, там безопасно. Перед началом занятий каждую школу принимает комиссия по безопасности. В этом году из-за известных событий внимание особенное уделили этому. Всего 200 млн дополнительно пошло на усиление безопасности. Не только в школах, но и в других детских учреждениях, — рассказал Метшин.

С 2021 года охрана частных предприятий осуществляется за счет республиканского бюджета в школах 1—2 категории, из городского — 3—4 категории (категория зависит от численности учеников). Однако в Казани ждут единого федерального стандарта безопасности образовательных учреждений — документа, где стандарты безопасности будут улучшены. Так как, чтобы Казани самостоятельно внедрить эти стандарты в школах, необходимо найти еще 2,2 млрд рублей: «Для Казани это непосильная ноша!»

Фото: Максим Платонов

Напомним, в новом учебном году казанские школы будут охранять сотрудники ЧОП. Их услуги будут оплачиваться из бюджета города и республики, а не из сборов с родителей.



Вопрос безопасности школ встал после трагедии в гимназии №175 в мае 2021 года. Тогда погибли семь школьников и два учителя.

