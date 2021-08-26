Охрану казанских школ в новом учебном году будут оплачивать из бюджета республики и города

Фото: Максим Платонов (архив)

В новом учебном году казанские школы будут охранять сотрудники ЧОП. Об этом заявил начальник Управления образования Ирек Ризванов.

Их услуги будут оплачиваться из бюджета города и республики, а не собираться с родителей, сообщается в telegram-канале мэрии Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее «Реальное время» узнало, что в адрес Минпросвещения России поступила заявка от Татарстана на выделение 5,4 млрд рублей. Эта сумма потребуется на то, чтобы снабдить 3,6 тыс. образовательных учреждений республики охранными системами.



Вопрос безопасности школ встал после трагедии в гимназии №175 в мае. После этого в школах устанавливаются современные металлорамки и металлодетекторы, системы контроля и управления доступом, экстренного оповещения и тревожные кнопки. Кроме того, за лето были отремонтированы заборы, калитки, ворота, помещения охраны. На усиление охраны учебных заведений из городского бюджета было дополнительно выделено 116 млн рублей.