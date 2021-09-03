Казань в 2021 году получила по двум нацпрограммам почти 19 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Во время сегодняшнего прямого эфира в «Инстаграме» мэр Казани Ильсур Метшин в ответ на вопрос казанцев, почему у Казани бюджет всего 25—26 млрд рублей, тогда как в Екатеринбурге в два раза больше, 50 млрд рублей, заявил, что столице РТ выделяют немалые средства из федерального и республиканского бюджетов.

По его словам, только в этом году на строительство трех новых школ по национальной программе выделили 4,5 млрд рублей (каждая стоит 1,5 млрд), еще 14,3 млрд рублей выделили по программе «Безопасные и качественные дороги»

— Мы вводим новые школы ежегодно. Мы в лидерах среди столиц регионов. Или первое или второе места занимаем по числу школ, детсадов, больниц, клубов, детских лагерей. В этом году открыли две школы в «Салават купере», это «Заман» и «Бионика». В «Замане» в тестовом режиме начали работу в четвертой четверти, «Бионику» только открыли. На 1 224 мест каждая. Третью школу открыли в «Арт Сити» на 1 500 детей. Это целые дворцы образования с бассейнами и оборудованием, площадками спортивными, — рассказал Метшин.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Он добавил, что по Генплану нужно построить еще 40 новых таких же школ стоимостью 1,5 млрд рублей каждая. «И мы стараемся влезть во все программы, чтобы буквально вытащить деньги на их строительство», — обратил внимание мэр.

Метшин также заметил, что когда он только возглавил Казань, в ее бюджете было всего 6 млрд рублей. А то, как поддерживает город руководство Татарстана, «нет даже примеров всей России».

Напомним, в августе за счет средств дополнительной финансовой помощи, выделенной в соответствии с нормативными актами правительства РТ, казанский бюджет увеличился более чем на 1,1 млрд рублей. Еще 37,8 млн рублей доходов появились за счет остатков средств бюджета на начало 2021 года.