Бюджет Казани вырос на 1 млрд рублей — но все равно остался дефицитным

Фото: Максим Платонов

За счет средств дополнительной финансовой помощи, выделенной в соответствии с нормативными актами Правительства РТ, казанский бюджет сегодня увеличился более чем на 1,1 млрд рублей, еще 37,8 млн рублей доходов появились за счет остатков средств бюджета на начало 2021 года.

Таким образом, прогнозируемый объем доходов Казани составит почти 30 млрд рублей, а объем расходов — вырос до 33 млрд рублей. Из 1 млрд рублей республиканских средств казанская мэрия 19 млн рублей потратит на перепись населения этой осенью, 246 млн рублей — на дороги, 234 млн рублей — на ЖКХ. Об этом стало известно на сегодняшней сессии Казгордумы.



В прошлом году проект бюджета Республики Татарстан на 2021 год и последующие два года рассмотрели в первом чтении депутаты Госсовета на XVI сессии.

Согласно проекту, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Татарстан предлагается утвердить в сумме 268,555 млрд рублей, общий объем расходов — в сумме 271,543 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 2,988 млрд рублей.