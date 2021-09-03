Путин пообещал ввести на Курилах особый налоговый режим

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса будет создан на Курильских островах, включая освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество.

— Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекультура и переработка, — цитирует его «РИА Новости».

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Президент рассказал о десятилетнем освобождении от налогов на прибыль, имущество и землю для предпринимателей. Кроме того, будут и таможенные льготы. Отмечается, что воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли заявил, что власти РФ обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной территории.



Алексей Нечаев