В Казани изъяли крупную партию контрафактной одежды, изготовленной под известными зарубежными брендами
В Казани сотрудники полиции обнаружили факт продажи контрафактной одежды, сумок и обуви под брендами известных зарубежных изготовителей. Товары изъяли.
Хранение и продажа продукции осуществлялись в одном из магазинов Казани, а также через страницу в соцсети, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. Контрафактность товаров подтвердила экспертиза.
Всего в ходе осмотра места происшествия в помещении торгового зала магазина и на складе обнаружили и изъяли 315 единиц сумок, спортивных костюмов различных брендов и обуви. Информация о группе лиц, которые занимаются продажей контрафактной одежды, поступила еще в марте 2021 года.
Следственными органами Татарстана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.
В мае этого года в Набережных Челнах полицейские изъяли партию спирта без лицензии. Правоохранительные органы установили факты поставки и хранения в целях последующего сбыта контрафактной фармацевтической продукции.
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