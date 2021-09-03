В Казани изъяли крупную партию контрафактной одежды, изготовленной под известными зарубежными брендами

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани сотрудники полиции обнаружили факт продажи контрафактной одежды, сумок и обуви под брендами известных зарубежных изготовителей. Товары изъяли.

Хранение и продажа продукции осуществлялись в одном из магазинов Казани, а также через страницу в соцсети, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. Контрафактность товаров подтвердила экспертиза.

Всего в ходе осмотра места происшествия в помещении торгового зала магазина и на складе обнаружили и изъяли 315 единиц сумок, спортивных костюмов различных брендов и обуви. Информация о группе лиц, которые занимаются продажей контрафактной одежды, поступила еще в марте 2021 года.

Следственными органами Татарстана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.

В мае этого года в Набережных Челнах полицейские изъяли партию спирта без лицензии. Правоохранительные органы установили факты поставки и хранения в целях последующего сбыта контрафактной фармацевтической продукции.



Татьяна Демина