В Челнах полицейские изъяли более 3 тысяч литров контрафактного спирта

Фото: кадр видео МВД РТ

В Набережных Челнах полицейские изъяли партию спирта без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Правоохранительные органы установили факты поставки и хранения в целях последующего сбыта фармацевтической продукции без лицензии. Оперативники получили информацию в отношении группы лиц, которая организовали оптовый канал поставки спиртосодержащей жидкости из соседнего региона, которую поставляли под видом легальной фармацевтической продукции в Челны.

Был установлен организатор незаконной деятельности — 30-летний местный житель. Мужчина не зарегистрирован в качестве ИП и не числится в составе юрлица, фармацевтической лицензии на оборот лекарственных средств у него нет. Для хранения злоумышленники использовали гаражный бокс на территории одного из гаражных комплексов. Там их и задержали оперативники.



Правоохранительными органами было изъято 3 770 литров этилового спирта. Всю продукцию направят на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Татарстане полицейские изъяли у мужчины 1 019 литров самодельного алкоголя.

Ольга Плешкова