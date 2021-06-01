В Казани приступили к ремонту двух улиц в Кировском районе

В Казани приступили к ремонту двух улиц в Кировском районе — улице Гладилова и улице Поперечно-Базарной — ее обновят до Краснококшайской. Об этом сообщает Миндортранс Татарстана.

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1,3 км. На Поперечно-Базарной дорожные службы уже завершили устройство верхнего слоя покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11 и тротуаров. На Гладилова уложили выравнивающий слой, тротуары отремонтированы на 45%, сообщает пресс-служба ведомства.

Также будут установлены 52 дорожных знака, 768 погонных метров пешеходных ограждений и четыре остановочных павильона, будет нанесена дорожная разметка.

Работы ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



Вчера сообщалось, что в Елабужском районе Татарстана закроют движение по дороге Елабуга — Лекарево — Большие Армалы на участке от 5,2 км до 11,4 км.



Ольга Плешкова