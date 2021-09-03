На ремонт Лубянского лесотехнического колледжа к его 100-летию направят 96,1 млн рублей

Главстрой Татарстана разместил на портале госзакупок тендер на капитальный ремонт Лубянского лесотехнического колледжа, которому в этом году исполняется 100 лет. На эти цели готовы выделить более 96,1 млн рублей.

Инженерным обследованием строительных конструкций здания по состоянию на июнь 2021 года установлено, что на стенах имеются следы крошения кирпича, сколы, на фасадах — отслоения декоративных плит, нарушено открывание дверей, в полах имеются массовые выбоины и сколы на площади до 40% и т.п.

В колледже от подрядчика требуется заменить все оконные и дверные блоки, отремонтировать лестничные марши и ступени, входные группы, утеплить фасад здания и покрытие кровли, отремонтировать санитарные узлы и т.п.

Источник: техническая документация к тендеру

Выполнить работы необходимо с момента заключения контракта до 31 декабря текущего года. Капитальный ремонт финансируется из бюджета Татарстана и внебюджетных средств.

Сегодня пройдет торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию Лубянского лесотехнического колледжа. В нем примут участие президент Татарстан Рустам Минниханов и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.

Татьяна Демина