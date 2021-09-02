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В Казани вечером образовались 8-балльные пробки

18:34, 02.09.2021
В Казани вечером образовались 8-балльные пробки
Фото: pixabay.com

В Казани в четверг образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Движение затруднено в центре города: на улицах Татарстан, Пушкина, Марселя Салимжанова, Карла Маркса, Ершова. Также пробки наблюдаются на улицах Аделя Кутуя, Академика Арбузова, на проспекте Победы.

Встали улицы Мусина, Чуйкова, Копылова, Максимова, Ленинградская.

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