В Казани вечером образовались 8-балльные пробки
В Казани в четверг образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
Движение затруднено в центре города: на улицах Татарстан, Пушкина, Марселя Салимжанова, Карла Маркса, Ершова. Также пробки наблюдаются на улицах Аделя Кутуя, Академика Арбузова, на проспекте Победы.
Встали улицы Мусина, Чуйкова, Копылова, Максимова, Ленинградская.АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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