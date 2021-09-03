В Госдуме предложили запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ

В Госдуме предложили расширить перечень лиц, которые не могут выступать учредителями СМИ. С таким предложением выступил Депутат Госдумы Евгений Федоров, копия письма на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева имеется в распоряжении RT.



Депутат обращает внимание на то, что признанные причастными к деятельности экстремистских организаций не входят в утвержденный перечень юридических и физических лиц, которые не могут учреждать СМИ.

Федоров отмечает, что при создании СМИ они могут использовать данные площадки для дальнейшего продвижения деструктивных идей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе депутат Федоров предложил запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в СМИ и в интернете. Кроме этого, Федоров предложил внести причастных к экстремизму в перечень лиц, которым запрещено быть организаторами публичных мероприятий.

Маргарита Головатенко