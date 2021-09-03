Мантуров: коллаборация Superjet и Aurus не за горами

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума, где в том числе был представлен премиальный автомобиль Aurus, рассказал о планах использования бренда.



По словам Мантурова, коллаборации с Aurus продолжат по мере развития и узнаваемости бренда.

«Первую коллаборацию мы начали с «Вертолетами России». Это было продемонстрировано еще в 2019 году: модификация вертолета «Ансат» есть в варианте Aurus. Я думаю, что не за горами решение SSJ-100 в коллаборации с Aurus», — рассказал он в интервью с «РИА Новости».

Министр отметил, что сейчас идет работа над завершением сертификации внедорожника бренда. Его серийное производство планируется запустить в следующем году в Елабуге. Мантуров сообщил, что презентацию внедорожника ориентировочно можно ожидать весной.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В конце августа Мантуров заявил, что в ведомстве рассчитывают перейти к активной эксплуатации автомобилей Aurus к концу 2023 года, а в 2024 году начать поставки автомобилей и автобусов на водородном топливе на рынок.

Маргарита Головатенко