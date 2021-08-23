Мантуров: в 2024 году могут начаться поставки автобусов на водородном топливе

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в ведомстве рассчитывают перейти к активной эксплуатации автомобилей Aurus к концу 2023 года, а в 2024 году начать поставки автомобилей и автобусов на водородном топливе на рынок. Об этом сообщает ТАСС.

— Будем исходить из того, что к концу 2023 года мы должны перейти уже к опытной эксплуатации и начать с 2024 года поставлять уже на рынок не только Aurus, но и автобусы на водородном топливе, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представят на Восточном экономическом форуме — 2021 во Владивостоке. Мероприятие пройдет с 2 по 4 сентября. Компания Aurus впервые в этом году примет участие в ВЭФ.



Алексей Нечаев