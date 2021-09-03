В Казани за сутки произошло 4 ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

За 2 сентября в Казани произошло 101 ДТП. Четыре из них с пострадавшими — два наезда на пешехода и два столкновения. 97 ДТП с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.



В пьяном состоянии задержаны семь водителей и один водитель без прав. Одного гражданина доставили в отдел полиции — его подозревают в совершении преступления.

Сотрудники ГИБДД за четверг пресекли 27 правонарушений со стороны электросамокатчиков.

Фото: pixabay.com

В Казани за 1 сентября произошло три аварии с пострадавшими — два наезда на пешехода и одно столкновение. Еще 83 аварии привели к причинению материального ущерба.

Маргарита Головатенко