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В Казани за 1 сентября произошло три аварии с пострадавшими

06:46, 02.09.2021
В Казани за 1 сентября произошло три аварии с пострадавшими
Фото: realnoevremya.ru

В Казани за 1 сентября произошло три аварии с пострадавшими — два наезда на пешехода и одно столкновение. Еще 83 аварии привели к причинению материального ущерба, рассказали в ГИБДД Казани.

Фото: ГИБДД Казани

Задержано пять водителей в пьяном состоянии и три водителя без прав. Кроме этого, в полицию доставили двух мужчин по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков пресечено 14 правонарушений.

В России предложили ужесточить ответственность за пьяное вождение водителям общественного транспорта и такси.

Ольга Плешкова
ОбществоАвтоПроисшествия Татарстан
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