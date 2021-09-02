В Казани за 1 сентября произошло три аварии с пострадавшими

В Казани за 1 сентября произошло три аварии с пострадавшими — два наезда на пешехода и одно столкновение. Еще 83 аварии привели к причинению материального ущерба, рассказали в ГИБДД Казани.

Фото: ГИБДД Казани

Задержано пять водителей в пьяном состоянии и три водителя без прав. Кроме этого, в полицию доставили двух мужчин по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков пресечено 14 правонарушений.



В России предложили ужесточить ответственность за пьяное вождение водителям общественного транспорта и такси.



Ольга Плешкова