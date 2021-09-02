В Казани за 1 сентября произошло три аварии с пострадавшими
В Казани за 1 сентября произошло три аварии с пострадавшими — два наезда на пешехода и одно столкновение. Еще 83 аварии привели к причинению материального ущерба, рассказали в ГИБДД Казани.
Задержано пять водителей в пьяном состоянии и три водителя без прав. Кроме этого, в полицию доставили двух мужчин по подозрению в совершении преступлений.
Со стороны электросамокатчиков пресечено 14 правонарушений.
В России предложили ужесточить ответственность за пьяное вождение водителям общественного транспорта и такси.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым