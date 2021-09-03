В Татарстане заработает горячая линия по «гаражной амнистии»

В Татарстане сегодня будет работать горячая линия по гаражной амнистии. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Еженедельно специалисты Росреестра и Кадастровой палаты консультируют татарстанцев по вопросам упрощенного оформления объектов гаражного назначения и земельных участков под ними. На этой неделе горячая линия проходит 3 сентября.

Звонки казанцев принимаются с 10.00 до 11.00 по номеру телефона: +7(843)255-25-71.

С телефонами горячей линии в других городах и районах республики можно ознакомиться на официальном сайте Управления Росреестра по Республике Татарстан rosreestr.tatarstan.ru в разделе «Обращения граждан» — «горячие линии».

В конце августа в Татарстане запускали горячую линию по вопросам профилактики коррупционных правонарушений.

