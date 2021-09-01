Natura Siberica приостановила работу производства и магазинов

Производитель российской косметики Natura Siberica временно закрыл магазины и приостановил выпуск продукции. Причина — разрыв лицензионного контракта с владельцем части брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica, пишет РБК.



Президент предприятия Сергей Буйлов заявил изданию, что вынужден прекратить работу 80 фирменных магазинов и остановить производство до «прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж».

Фото: wikimedia.org

Такое решение связано с расторжением договора на лицензионное использование товарных знаков с эстонской OU Good Design, которой принадлежит часть товарных знаков, связанных с брендами «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica, продукцию под которыми производят и продают компании основателя бизнеса Андрея Трубникова. Буйлов выразил надежду, что предприятие остановлено на время.

В понедельник совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica. Таким образом, производитель косметики — компания «Первое решение» — лишилась права выпускать продукцию под этими брендами. В начале августа работники компании Natura Siberica пожаловались на действия нового президента Сергея Буйлова в открытом письме.

В нем сказано, что в августе этого года на должность президента Natura Siberica назначили Сергея Буйлова. Такой должности нет в уставе группы компаний. При этом, как отмечается в письме, основатель бренда Андрей Трубников уволил Буйлова в 2018 году, спустя 13 месяцев после приема на работу, за профнепригодность. В первую очередь новое руководство отключило пропусков для жены и сына Трубникова — Ирины и Дмитрия. Также доступа в офис лишились руководители всех ключевых отделов. В письме сказано, что 11 августа работающие вне офиса сотрудники компании потеряли возможность удаленного доступа к рабочим компьютерам.

Владелец Natura Siberica Андрей Трубников скончался 8 января 2021 года. Причины смерти не разглашались. После его смерти контроль над компанией получил назначенный нотариусом и доверительным управляющим долями Трубникова Борис Любошиц.



Татьяна Леухина