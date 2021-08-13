Сотрудников Natura Siberica не пускает в офис новое руководство

Работники компании Natura Siberica пожаловались на действия нового президента Сергея Буйлова в открытом письме. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Instagram бренда.

В августе этого года на должность президента Natura Siberica назначили Сергея Буйлова. Сотрудники уточняют, что такой должности нет в уставе группы компаний. При этом, как отмечается в письме, основатель бренда Андрей Трубников уволил Буйлова в 2018 году, спустя 13 месяцев после приема на работу, за профнепригодность.

Первым распоряжением нового руководства стало отключение пропусков для жены и сына Трубникова — Ирины и Дмитрия. Также доступа в офис лишились руководители всех ключевых отделов. В письме сказано, что 11 августа работающие вне офиса сотрудники компании потеряли возможность удаленного доступа к рабочим компьютерам.

Кроме того, «представители нового руководства также попытались изъять документы в нескольких магазинах и спа-салоне Natura Siberica, что привело к отключению касс и моментальной остановке обслуживания покупателей».

Перед главным офисом компании Natura Siberica собралось порядка 60 сотрудников, которые боятся войти внутрь. В здании, перед ним и на этажах стоят крепкие молодые люди бойцовской наружности.

Владелец Natura Siberica Андрей Трубников скончался 8 января 2021 года. Причины смерти не разглашались. После его смерти контроль над компанией получил назначенный нотариусом и доверительным управляющим долями Трубникова Борис Любошиц. Родственники Трубникова неоднократно пытались оспорить его руководство через суд.