Getcontact попал в Реестр организаторов распространения информации

Компанию Getcontact LLP внесли в Реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Компания Getcontact LLP в инициативном порядке 19 августа представила в Роскомнадзор уведомление о начале деятельности в качестве организатора распространения информации, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Getcontact LLP включили в Реестр ОРИ 1 сентября. По закону, организатор распространения информации в интернете должен хранить на территории России данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий.

Также сообщения пользователей должна храниться до шести месяцев. ОРИ обязан предоставить эти сведения по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности.

GetContact — приложение, одна из функции которого позволяет посмотреть, как записаны номера телефонов у других пользователей. В феврале 2018 года Роскомнадзор приступил к проверке работы приложения.

В ноябре Роскомнадзор внес развлекательные сайты «Пикабу» и «ЯПлакалъ» в реестр организаторов распространения информации.

