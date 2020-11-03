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Роскомнадзор внес «Пикабу» и «ЯПлакалъ» в реестр по слежке за пользователями

13:39, 03.11.2020
Роскомнадзор внес «Пикабу» и «ЯПлакалъ» в реестр по слежке за пользователями
Фото: minsvyaz.ru

Роскомнадзор внес развлекательные сайты «Пикабу» и «ЯПлакалъ» в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Согласно законодательству, включенный в реестр участник обязан хранить информацию обо всех действиях и взаимодействиях своих пользователей на территории РФ — это, например, факты приема, отправки и доставки любых сообщений. Хранению подлежит вся текстовая, голосовая и иная информация, а еще изображения, аудио-, видео- и иные электронные сообщения.

pxhere.com

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт противников поправок в Конституцию.

ТехнологииОбщество
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